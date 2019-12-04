Путин обвинил Болгарию в затягивании реализации «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории.

Россия может найти другие возможности для реализации проекта, если Болгария не захочет, отметил российский лидер, передает ТАСС.

В октябре были определены сроки строительства газопровода в Болгарии для «Турецкого потока», согласно которым инфраструктура для приема газа на территории страны должна быть закончена в первой половине 2020 года.