Российский газ в обход Украины пойдет через Болгарию

Болгария, отказавшаяся несколько лет назад от «Южного потока», начинает строить «Балканский поток». Днем ранее София заявила, что АЭС «Белене» невозможно построить без России. Оба проекта Болгария в свое время остановила себе в ущерб по требованию США. Для Софии газопровод, бесспорно, выгоден. А Россия получает новые возможности для поставок газа Южной Европе в обход Украины.

Болгария начинает строительство газопровода «Балканский поток» с российским участием. Об этом в среду сообщил болгарский премьер-министр Бойко Борисов по итогам переговоров с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. «После провала «Южного потока», Балканам сейчас дается новый шанс, чтобы был реализован проект строительства глобального газопровода», – цитировал болгарского премьера ТАСС.

По словам Борисова, «90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе». «Финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года», – рассказывал болгарский премьер. Борисов, разумеется неспроста вспомнил о провале «Южного потока».

Напомним, что международный проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря в болгарскую Варну, был сорван в 2014 году именно по вине властей Болгарии. Тогдашний премьер Пламен Орешарски после встречи с американскими бизнесменами заявил о приостановке работ «до устранения замечаний Еврокомиссии». После чего Москва, как известно, переключилась на российско-турецкие трубопроводные проекты. С 2017 года полным ходом пошло строительство «Турецкого потока». Позже Бойко Борисов извинялся перед Владимиром Путиным за срыв Болгарией «Южного потока», и благодарил Москву за то, что «на нас не держат зла по этому поводу». И на сей раз на встрече с Мантуровым глава болгарского правительства подчеркивал: «Ни у кого из нас никогда не было намерения разрушить» российско-болгарские «исторические и дружеские отношения».

Борисов, который занимает пост болгарского премьера в третий раз, неоднократно говорил об исторической дружбе двух народов. К примеру, так было во время визита Владимира Путина в Софию в 2010 году – тогда же Борисов подарил российскому лидеру щенка «типично болгарской породы». Но позже Борисов позволял себе и совсем не дружественные высказвания: в частности, называл Россию серьезной внешнеполитической угрозой. В документе болгарского кабинета, под которым стоит подпись Борисова, утверждалось что действия России являются «источником региональной нестабильности и угрожают свободной и мирной Европе».

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Сейчас из Софии поступают по-прежнему противоречивые сигналы. С одной стороны, болгарская сторона заверяет : реализация проекта АЭС «Белене» невозможна без участия Росатома. Болгарский суд снял претензии к «Турецкому потоку» – проекту с российским участием. С другой стороны, официальная София позволяет себе откровенно недружелюбные действия: МИД страны объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». По обвинению в шпионаже арестован лидер движения «Русофилы», экс-депутат парламента Болгарии Николай Малинов.

Впрочем, отметим, что глава Минпромторга России Денис Мантуров накануне заявил, что «шпионский» скандал не повлияет на дружеские и деловые отношения двух стран. «Скандал был не в России, а в Болгарии, мы его не обсуждали. Думаю, болгарская сторона хорошо понимает ситуацию», – цитировало российского министра «РИА Новости». При этом Мантуров заметил: «Надеюсь, что любящие Россию и русский язык обвинения в шпионаже не получат». Организация, которую возглавляет арестованный Малинов, заметим, занимается именно развитием культурных контактов с Россией.

Между Москвой и Софией явно возобновляется полномасштабное сотрудничеств, отмечают эксперты.

«В болгарских школах изучают русский язык, каждый год в российских университетах увеличивается количество болгарских студентов. Это хорошая основа для того, чтобы продолжать традиционное сотрудничество, для того чтобы новые поколения уважали друг друга», – заметил Мантуров на встрече с Борисовым.

Болгарские эксперты, находящиеся в оппозиции к премьеру Борисову, приветствуют шаг, сделанный Москвой – но напоминают о двойственности позиции действующего главы правительства.

«Я думаю, что это реальный разворот в отношениях двух стран после того как пять лет назад из-за нажима Вашингтона и Брюсселя Болгария остановила строительство «Южного потока». И соответственно остановила и второй большой проект – строительство АЭС в Белене», – сказала газете ВЗГЛЯД общественный деятель, представитель оппозиционной Болгарской социалистической партии Светлана Шаренкова. Произошло это после того как в Болгарию приехала тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон, напомнила Шаренкова. «Спустя буквально несколько дней после визита проект по строительству АЭС в Белене был заморожен правительством во главе с тем же Бойко Борисовым».

«Большинство граждан Болгарии поддерживают проект «Балканский поток» и будут чрезвычайно удовлетворены, если он будет реализован, – подчеркивает Шаренкова. — При этом надо помнить, что мы несколько раз видели старт строительства и части «Южного потока», и АЭС в Белене – очень важных для болгарской экономики проектов, однако потом эти проекты замораживались», – отметила болгарский общественный деятель.

«После заседания межправительственной комиссии Болгарии и России мы услышали хорошие новости о том что проект стартовал. Теперь самое главное, чтобы Болгария сдержала свое слово, не нарушала проектных сроков. И чтобы с 1 января российский газ начал поступать на болгарскую территорию», – резюмировала Шаренкова.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил о третьем проекте, от которого отказались болгарские власти – помимо «Южного потока» и АЭС, это нефтепровод «Бургас – Александруполис», который должен был пройти из Болгарии в Грецию в обход турецких проливов. Абзалов напомнил газете ВЗГЛЯД:

«Все три проекта были торпедированы именно Бойко Борисовым»,

Это решение болгарского премьера, сделанное в угоду европейским партнерам, вызывало массовые народные выступления из-за недовольства ростом тарифов ЖКХ, отметил собеседник.

По его оценке, Болгария решила создать «Балканский поток», следя за реализацией проекта «Турецкий поток». «Из четырех ниток, которые предполагает «Турецкий поток», две будут рассчитаны на потребление Турцией, а остальные будут направлены в сторону Европейского Союза двумя направлениями. Первое – северное – должно пройти через Балканы и выйти к северу Италии. Второе – южное – пойдет через Грецию. Соответственно, с частью европейских стран заключены соглашения и Болгария являлась юридическим партнером. А сейчас Болгария фактически согласилась на строительство этого маршрута. То есть получила тот же «Южный поток», но на менее выгодных условиях. «Балканский поток» повышает вероятность третьей и четвертой нитки», – пояснил эксперт.

По его словам, Болгария страхует себя от возможных рисков с трубопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», потому что энергетические требования ЕС не будет распространяется на «Балканский поток» в той степени, как на трансграничные российские газопроводы. «На фоне сложных отношений с Украиной и падения газодобычи в ЕС доступ Болгарии к газу будет достаточно перспективным. Для Болгарии это хороший инструмент, чтобы повысить свою энергобезопасность, а для Москвы – это удачный партнер для реализации европейской части проекта «Турецкий поток», – полагает Абзалов.

По его словам, произошедшее показывает, что болгарская экономика разворачивается в сторону России. Доступный газ поможет стране снизить себестоимость производимой продукции и получить конкурентные преимущества на внешних рынках; кроме того, произойдет ощутимое снижение стоимости коммунальных услуг, отмечает Абзалов.

Эксперт также указывает еще на один сюжет, связанный с «Балканским потоком». Победителем конкурса на выбор генподрядчика по строительству продолжения «Турецкого потока» в Болгарии объявлен итало-саудовский консорциум «Аркад», который эксперты связывают скорее с саудовским, чем с итальянским капиталом. В мае подрядчиком строительства «трубы» был назван другой консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии» (GDEB). В состав GDEB входит компания, которая аффилирована с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

Абзалов не удивлен подобному развитию событий. Он отметил, что София активно привлекает саудовские инвестиции. Тем более Саудовская Аравия активизировала свои усилия на фоне конкуренции с Китаем за европейский рынок. Так что российский газ будет идти в Болгарию по саудовской трубе, констатирует эксперт. «В качестве подрядчиков активно привлекаются представители Ближнего Востока. Саудовцы изначально были серьезно представлены в стране. В Болгарии очень активно работают фонды ОАЭ и Саудовской Аравии», – подытожил Абзалов.

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