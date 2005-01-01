Премьер Болгарии извинился перед Путиным

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинился перед президентом России Владимиром Путиным за срыв «Южного потока».

«Тогда были очень сложные отношения у нас. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда прощает», – заявил Борисов на пресс-конференции.

Путин в ответ заметил, что его смущают разговоры о том, «кто старший, а кто младший». «Потому что старшего всегда побуждают заплатить», – пошутил президент.

Видеоролик с диалогом Путина и Борисова опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.

Путин: Меня смущают разговоры - кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г.

Россия была вынуждена отказаться от проекта «Южный поток» в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и решения Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту. По одной из версий, это было сделано под давлением США. Путин тогда охарактеризовал позицию Болгарии по «Южному потоку» как «беззубую» и противоречащую интересам страны.

Впоследствии неоднократно сообщалось о возможности возвращения к идее «Южного потока». Особенно активно эта тема обсуждалась в конце 2015 – начале 2016 года, когда обострились российско-турецкие отношения.

Ранее в среду Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.