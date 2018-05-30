Россия и Турция оказались не против продлить «Турецкий поток» до Болгарии

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

«Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции и никто не возражает против того, чтобы трубопровод «Турецкий поток» продлился в сторону Болгарии», – сказал Борисов, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин вместе с тем заявил, что Москва и Анкара прорабатывают в практическом плане прохождение «Турецкого потока» в ЕС через Болгарию. По его словам, Россия и Болгария сожалеют из-за срыва «Южного потока». «Попробуем зайти с другой стороны – через Турцию», – отметил Путин.

Ранее Россию попросили протянуть «Турецкий поток» до Италии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.