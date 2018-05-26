Россию попросили протянуть «Турецкий поток» до Италии

Газопровод «Турецкий поток» реально протянуть из Болгарии в Италию, заявил депутат итальянского парламента от партии «Лига» Паоло Гримольди на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нам необходимо новое соглашение, чтобы «Турецкий поток» пришел из Болгарии в Италию, чтобы получать российский газ, так как Россия имеет не только экономический, но и политический интерес», – сказал он РИА «Новости».

Гримольди объяснил, что сейчас газ, который покупает Италия, поступает через украинскую территорию.

По мнению итальянского политика, эта идея реализуема. Он подчеркнул, что Италия в этом экономически заинтересована.

По его словам, предыдущие власти Италии больше заботились о хороших отношениях внутри Европы, чем об интересах страны. Однако сейчас в стране новое правительство, которое намерено заботиться об интересах собственной страны, сказал он. «А наши интересы заключаются в работе напрямую с Россией и ее правительством», – добавил Гримольди.

Напомним, «Движение 5 звезд» и «Лига» обнародовали окончательный текст «контракта», в котором детально прописана программа действий будущего коалиционного правительства. В документе сказано, что Италия подтверждает принадлежность к НАТО с США в качестве «привилегированного союзника», но выступает за открытость в отношении России, которая, как подчеркивается в тексте соглашения, является не угрозой, а «все более значимым торгово-экономическим партнером».

Добавим, что президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым выразил надежду на то, что Москва согласится пересмотреть возможность прямых поставок газа из России по Черному морю. Россию попросили приступить к строительству «Болгарского потока».