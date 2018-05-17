Вероятное правительство Италии захотело отменить санкции против России

Отмена антироссийских санкций является одним из пунктов программы вероятного коалиционного правительства Италии из «Движения «5 звезд» и «Лиги», сообщают местные СМИ.

По данным издания «Коррьере делла сера», «Движения «5 звезд» и «Лига», ведущие переговоры о формировании правительства, достигли соглашения о «правительственном контракте» из более чем 20 пунктов; в частности, отмена антироссийских санкций сохраняется как центральная задача внешней политики Италии, передает ТАСС.

«Россия не должна рассматриваться как опасность, но (как) привилегированный партнер», – говорится в тексте, приводимом газетой.

При этом утверждается, что «США остаются главными союзниками».

Однако контракт нуждается в доработке, особенно в плане стратегии выстраивания отношений с ЕС и пересмотре обязательств Италии в сообществе.

Отмечается, что в последнем варианте текста отсутствуют пункты о возможности выхода из еврозоны и о требовании к ЕЦБ амнистировать 250 млрд евро внешнего долга, который достиг рекордного уровня и перевалил за 2 трлн.

Из-за своих планов «Движение «5 звезд» и «Лига» подвергаются давлению.

Газета «Стампа» сообщила в четверг, что в среду в резиденции посла США состоялась встреча с итальянскими политиками и дипломатами, среди которых был Манлио Ди Стефано, ответственный за внешнюю политику «Движения».

На встрече посол США Льюис Эйзенберг заявил, что отказ от ограничительных мер в отношении России является ошибкой. Американский дипломат уверен, что экономика Италии понесла минимальный ущерб от санкций, а итальянский экспорт в Россию растет.

Тем временем переговоры между лидерами «Движения «5 звезд» и «Лиги» Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини вышли в финальную стадию; обсуждаются кандидатуры премьер-министра и членов их вероятного будущего кабинета.

В ближайшее время будет представлен проект правительства и коалиционный контракт президенту Серджо Маттарелле, который примет окончательное решение о передаче мандата на формирование правительства.

Напомним, Италия фактически осталась без правительства после парламентских выборов 4 марта, по итогам которых ни одна из политических сил не получила достаточное число мест в парламенте, чтобы обладать поддержкой большинства.

Победителями считаются «Движение», набравшее 32% голосов, и правоцентристская коалиция (37%) в составе партий «Лига» Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони.

10 мая сообщалось, что Берлускони фактически разблокировал зашедший в тупик процесс формирования правительства Италии, дав согласие на переговоры между своим союзником по коалиции партией «Лига» и «Движением «5 звезд», которое принято также относить к числу «сторонников Путина».