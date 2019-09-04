В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору?

В МИД Болгарии резко отреагировали на, казалось бы, однозначно позитивное событие – открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство накануне официально заявило следующее: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

Далее в заявлении утверждалось, что «щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушение гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах». В ответ в посольстве России заявили, что обескуражены такой оценкой роли СССР во Второй мировой.

В антироссийском выпаде Софии нет ничего удивительного. Болгарскую дипломатию возглавляет представительница ориентирующейся на Брюссель и Вашингтон партии ГЕРБ Екатерина Захариева. Лидер ГЕРБ, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не раз отличался антироссийскими высказываниями – в частности, называл Россию серьезной внешнеполитической угрозой. Правда, позже Борисов извинялся перед Владимиром Путиным за срыв Болгарией проекта «Южный поток». На встрече с российским лидером он благодарил Москву за то, что «на нас не держат зла по этому поводу». «Старший всегда прощает», – подчеркивал Борисов («Старшего всегда побуждают заплатить», – пошутил по этому поводу Путин).

Как недавно отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия по-прежнему дает болгарской экономике шанс на выживание. Это не могут не ценить бизнес-партнеры России и болгарское общественное мнение – но политическая элита Софии опять ловит антироссийскую конъюнктуру.

Судя по недавним мероприятиям в память о 80-летии Второй мировой войны, Советский Союз и его правопреемницу Россию хотят «лишить заслуг» в победе над фашизмом, причем ревизионистские заявления звучат из уст не только лидеров Восточной Европы (чье мнение Болгария вполне может проигнорировать), но, что важно, и Великобритании.

В российском МИДе уже призвали западных партнеров «прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно».

«Это часть большой кампании, которую проводит сейчас так называемый коллективный Запад против России», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Они хотят прийти к тезису о том, что Советский Союз так же виноват в начале войны и жертвах, как и тот, кто ее начал – фашистская Германия. Очень печально, что в этом хоре замечена Болгария,

потому что традиционные многовековые дружеские отношения между нашими странами известны, – отметил сенатор. – На это надо обязательно отреагировать, без ответа оставлять нельзя. Это может быть заявление нашего МИДа, как это было в случае Великобритании и Польши».

«Ничего особо нового в болгарском МИДе не сказали», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД завсектором исследований Евросоюза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. Другое дело, что сейчас антироссийский выпад прозвучал от руководства профильного ведомства, отметил эксперт. «Поэтому это очень несдержанное высказывание, крайне негативный сигнал», – считает Квашнин.

Отметим, что в заявлении болгарского МИДа содержалось то, чего не было в словах Анджея Дуды или Бориса Джонсона. Выставку в посольстве увязали с внутриболгарской политической конъюнктурой. «Поддержка сомнительного тезиса «освобождение» якобы играет на руку «некоторым политическим кругам в Болгарии», утверждали в МИД Болгарии, что также вызвало недоумение в российском посольстве. Но в чем причина нервозности «проевропейских» политиков в Софии, впрочем, тоже несложно догадаться.

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В эти дни идет битва за пост кмета – мэра болгарской столицы (который раньше, к слову, занимал премьер Борисов). Накануне уполномоченный по правам человека Болгарии Мая Манолова подала в отставку, чтобы поучаствовать в выборах столичного градоначальника – с хорошими шансами на победу. Манолову, скорее всего, поддержит Болгарская социалистическая партия (БСП), которая считается русофильской. Действующий мэр Софии Йорданка Фандыкова представляет «евроатлантически» ориентированную партию ГЕРБ. Какая из двух партий правящая, а какая оппозиционная, сказать сложно. Наследники коммунистов из БСП на парламентских выборах 2017 года пришли «ноздря в ноздрю» с ГЕРБ. Премьер Борисов склонен ориентироваться на Брюссель, но президент Румен Радев позволяет себе критиковать политику ЕС, подозревался в пророссийских настроениях и, хоть и был избран как беспартийный, пользуется поддержкой социалистов (а перед майскими выборами в Европарламент сторонники Борисова обвиняли Радева в «работе на кампанию БСП»).

В этих условиях «вброс» о том, что Россия через свое посольство якобы подыгрывает одной из политических сил, вполне логичен. Но в итоге заявление МИД вызвало возмущение в самой Болгарии, сказала газете ВЗГЛЯД председатель постоянного форума «Болгария – Россия» Светлана Шаренкова. «В соцсетях категорически выступают против такого тона и тезисов, которые ни исторически, ни политически не верны и не адекватны. Жертвы, которые понес советский народ, нельзя просто так взять и забыть», – отметила Шаренкова.

«Это абсолютная провокация против исторической правды и миллионов жертв, погибших в войне.

Она идет против болгарских национальных интересов», – подчеркнула собеседница. Благодаря освобождению Красной армией Болгария сохранила свою независимость, отметила Шаренкова.

Она добавила, что заявление внешнеполитического ведомства нанесло ущерб и политике Болгарии, и отношениям Москвы и Софии. «Сейчас говорят о возрождении проекта «Южный поток», а как строить, если такая риторика? В МИД Болгарии уже 30 лет сидят люди, которые не служат народу, а являются проводниками внешнего влияния. Нужно разбираться на высоком уровне, отреагировать должен премьер-министр», – заключила Шаренкова.

«МИД мог выразить и мнение самого министра иностранных дел, возможно, это сделали и в пику партиям, которые высказываются за развитие сотрудничества с Россией. Все на уровне догадок», – отмечает в свою очередь эксперт Юрий Квашнин.

В любом случае ситуация выглядит так, что Болгария из соображений политической и экономической выгоды подпевает инициаторам антироссийской кампании, которые находятся за океаном и в ряде европейских стран, отметил сенатор Морозов. «Ради выгоды пытаются исказить правду и бросить камень в своего многовекового соседа, который всегда демонстрировал искреннюю дружбу», – подчеркнул парламентарий.

Справедливости ради напомним, что во время Второй мировой войны именно благодаря стойким русофильским настроениям в болгарском обществе элиты Болгарского царства (ориентировавшиеся на тогдашнего гегемона Европы, гитлеровскую Германию) не объявили войну СССР. Болгария в итоге оказалась единственным союзником Третьего Рейха, не воевавшим с нашей страной. Когда при приближении Советской армии к болгарским границам в 1944 году Болгария объявила нейтралитет, а вермахт начал ее прямую оккупацию, именно благодаря операции РККА октября 1944 года страна сохранила независимость (показательно, что части болгарской армии не оказывали сопротивления наступающим «русским братушкам»). По прошествии 75 лет очередная помощь России братскому народу была объявлена «сомнительным тезисом».