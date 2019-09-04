Взгляд
4 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
Разделы

Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
Перейти а раздел…

В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
Перейти а раздел…

«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
Перейти а раздел…

Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Европа потребовала от России нового покаяния

    Самые необычные уроки в школе

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Польша отказалась закупать газ у России после 2022 года
              В Минобороны рассказали подробности гибели экипажа Су-25УБУчастник беспорядков в Москве осужден за нападение на омоновцаИндия совершила прорыв в закупке российского оружияПутин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
              Москва потребовала от Запада не искажать историю«Фабрика провокаций» заработала в Москве накануне единого дня голосованияЗеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофиловСечин потребовал извинений от Транснефти за ответ Шредеру
              Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войныНа «Красу Росгвардии» напали в ЕкатеринбургеМэр Тбилиси резко отреагировал на заявления о ненужности российских туристовНа Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

              «четверть века назад»


              Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

              «на три метра в землю»


              Военный летчик предположил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25УБ

              вмешательство во внутренние дела


              В Госдуме пригрозили Deutsche Welle серьезными мерами

              Видео

              энергетический кризис


              Украина встречает зиму без угля и газа

              преступление и наказание


              «Московские протесты» лишились «героев»

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              британские ВМС


              Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

              Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»   4 сентября 2019, 14:14
              Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору?

              В МИД Болгарии резко отреагировали на, казалось бы, однозначно позитивное событие – открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство накануне официально заявило следующее: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

              Далее в заявлении утверждалось, что «щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушение гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах». В ответ в посольстве России заявили, что обескуражены такой оценкой роли СССР во Второй мировой. 

              В антироссийском выпаде Софии нет ничего удивительного. Болгарскую дипломатию возглавляет представительница ориентирующейся на Брюссель и Вашингтон партии ГЕРБ Екатерина Захариева. Лидер ГЕРБ, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не раз отличался антироссийскими высказываниями – в частности, называл Россию серьезной внешнеполитической угрозой. Правда, позже Борисов извинялся перед Владимиром Путиным за срыв Болгарией проекта «Южный поток». На встрече с российским лидером он благодарил Москву за то, что «на нас не держат зла по этому поводу». «Старший всегда прощает», – подчеркивал Борисов («Старшего всегда побуждают заплатить», – пошутил по этому поводу Путин).

              Как недавно отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия по-прежнему дает болгарской экономике шанс на выживание. Это не могут не ценить бизнес-партнеры России и болгарское общественное мнение – но политическая элита Софии опять ловит антироссийскую конъюнктуру. 

              Судя по недавним мероприятиям в память о 80-летии Второй мировой войны, Советский Союз и его правопреемницу Россию хотят «лишить заслуг» в победе над фашизмом, причем ревизионистские заявления звучат из уст не только лидеров Восточной Европы (чье мнение Болгария вполне может проигнорировать), но, что важно, и Великобритании

              В российском МИДе уже призвали западных партнеров «прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно».

              «Это часть большой кампании, которую проводит сейчас так называемый коллективный Запад против России», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. 

              «Они хотят прийти к тезису о том, что Советский Союз так же виноват в начале войны и жертвах, как и тот, кто ее начал – фашистская Германия. Очень печально, что в этом хоре замечена Болгария,

              потому что традиционные многовековые дружеские отношения между нашими странами известны, – отметил сенатор. – На это надо обязательно отреагировать, без ответа оставлять нельзя. Это может быть заявление нашего МИДа, как это было в случае Великобритании и Польши».

              «Ничего особо нового в болгарском МИДе не сказали», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД завсектором исследований Евросоюза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. Другое дело, что сейчас антироссийский выпад прозвучал от руководства профильного ведомства, отметил эксперт. «Поэтому это очень несдержанное высказывание, крайне негативный сигнал», – считает Квашнин.

              Отметим, что в заявлении болгарского МИДа содержалось то, чего не было в словах Анджея Дуды или Бориса Джонсона. Выставку в посольстве увязали с внутриболгарской политической конъюнктурой. «Поддержка сомнительного тезиса «освобождение» якобы играет на руку «некоторым политическим кругам в Болгарии», утверждали в МИД Болгарии, что также вызвало недоумение в российском посольстве. Но в чем причина нервозности «проевропейских» политиков в Софии, впрочем, тоже несложно догадаться.

              В эти дни идет битва за пост кмета – мэра болгарской столицы (который раньше, к слову, занимал премьер Борисов). Накануне уполномоченный по правам человека Болгарии Мая Манолова подала в отставку, чтобы поучаствовать в выборах столичного градоначальника – с хорошими шансами на победу. Манолову, скорее всего, поддержит Болгарская социалистическая партия (БСП), которая считается русофильской. Действующий мэр Софии Йорданка Фандыкова представляет «евроатлантически» ориентированную партию ГЕРБ. Какая из двух партий правящая, а какая оппозиционная, сказать сложно. Наследники коммунистов из БСП на парламентских выборах 2017 года пришли «ноздря в ноздрю» с ГЕРБ. Премьер Борисов склонен ориентироваться на Брюссель, но президент Румен Радев позволяет себе критиковать политику ЕС, подозревался в пророссийских настроениях и, хоть и был избран как беспартийный, пользуется поддержкой социалистов (а перед майскими выборами в Европарламент сторонники Борисова обвиняли Радева в «работе на кампанию БСП»).

              В этих условиях «вброс» о том, что Россия через свое посольство якобы подыгрывает одной из политических сил, вполне логичен. Но в итоге заявление МИД вызвало возмущение в самой Болгарии, сказала газете ВЗГЛЯД председатель постоянного форума «Болгария – Россия» Светлана Шаренкова. «В соцсетях категорически выступают против такого тона и тезисов, которые ни исторически, ни политически не верны и не адекватны. Жертвы, которые понес советский народ, нельзя просто так взять и забыть», – отметила Шаренкова.

              «Это абсолютная провокация против исторической правды и миллионов жертв, погибших в войне.

              Она идет против болгарских национальных интересов», – подчеркнула собеседница. Благодаря освобождению Красной армией Болгария сохранила свою независимость, отметила Шаренкова.

              Она добавила, что заявление внешнеполитического ведомства нанесло ущерб и политике Болгарии, и отношениям Москвы и Софии. «Сейчас говорят о возрождении проекта «Южный поток», а как строить, если такая риторика? В МИД Болгарии уже 30 лет сидят люди, которые не служат народу, а являются проводниками внешнего влияния. Нужно разбираться на высоком уровне, отреагировать должен премьер-министр», – заключила Шаренкова.

              «МИД мог выразить и мнение самого министра иностранных дел, возможно, это сделали и в пику партиям, которые высказываются за развитие сотрудничества с Россией. Все на уровне догадок», – отмечает в свою очередь эксперт Юрий Квашнин.

              В любом случае ситуация выглядит так, что Болгария из соображений политической и экономической выгоды подпевает инициаторам антироссийской кампании, которые находятся за океаном и в ряде европейских стран, отметил сенатор Морозов. «Ради выгоды пытаются исказить правду и бросить камень в своего многовекового соседа, который всегда демонстрировал искреннюю дружбу», – подчеркнул парламентарий.

              Справедливости ради напомним, что во время Второй мировой войны именно благодаря стойким русофильским настроениям в болгарском обществе элиты Болгарского царства (ориентировавшиеся на тогдашнего гегемона Европы, гитлеровскую Германию) не объявили войну СССР. Болгария в итоге оказалась единственным союзником Третьего Рейха, не воевавшим с нашей страной. Когда при приближении Советской армии к болгарским границам в 1944 году Болгария объявила нейтралитет, а вермахт начал ее прямую оккупацию, именно благодаря операции РККА октября 1944 года страна сохранила независимость (показательно, что части болгарской армии не оказывали сопротивления наступающим «русским братушкам»). По прошествии 75 лет очередная помощь России братскому народу была объявлена «сомнительным тезисом».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............