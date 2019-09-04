В Совфеде призвали дать жесткий ответ на заявление Болгарии о «щитах Советской армии»

«Это часть большой кампании, которую проводит сейчас так называемый коллективный Запад против России в части искажения и пересмотра истории», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал заявление МИД Болгарии о том, что война СССР против гитлеровской Германии не была освобождением Европы.

«Они хотят прийти к тезису о том, что Советский Союз так же виноват в начале войны и жертвах как и тот, кто ее начал – фашистская Германия, – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. – Очень печально, что в этом хоре замечена Болгария, потому что традиционные многовековые дружеские отношения между нашими странами известны. Также известно, сколько Россия пролила крови за независимость Болгарии и за ее место на политической карте мира».

Накануне МИД Болгарии резко отреагировал на открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило буквально следующее: «Мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»), который ставит в привилегию только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране».

Далее в заявлении говорится о том, что «не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушение гражданского сознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах».

В ответ в посольстве России заявили, что обескуражены заявлением Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.

Болгария из соображений политической и экономической выгоды подпевает инициаторам антироссийской кампании, которые находятся за океаном и в ряде европейских стран, отметил сенатор Морозов. «Ради выгоды пытаются исказить правду и бросить камень в своего многовекового соседа, который всегда демонстрировал искреннюю дружбу. На это надо обязательно отреагировать, без ответа оставлять нельзя. Это может быть заявление нашего МИДа, как это было в случае Великобритании и Польши», – резюмировал Морозов.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Польша превратила мероприятия в память о 80-летии Второй мировой войны в «фестиваль» пересмотра истории. Тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с видеообращением в Twitter, в котором заявил: Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». Добавим, что в отличие от Британии, воевавшей с нацизмом, и Польши, пережившей оккупацию, Болгария была союзницей нацистской Германии в 1941-1944 годах.