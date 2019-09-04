Посольство России обескуражено заявлением Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне

Посольство России прокомментировало заявление МИД Болгарии о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, выразив недоумение в связи с озвученными утверждениями о роли СССР во Второй мировой войне.

В МИД Болгарии ранее сочли выставку, которая пройдет 9 сентября в российском культурном центре в Софии, вмешательством во внутренние дела страны, а также призвали не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы, передает РИА «Новости».

Российское диппредставительство опубликовало в Facebook заявление, подчеркнув, что выставка в Софии не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», – говорится в заявлении посольства РФ в Болгарии.

Отмечается, что экспозиция призвана ознакомить жителей Болгарии с архивными материалами из российских фондохранилищ.

«Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы», – подчеркнули в посольстве.

До этого Варшава, превратившая мероприятия в память о 80-летии Второй мировой войны в «фестиваль» пересмотра истории, в понедельник нашла очередную «вину» России перед Польшей: поляки не получают военные репарации от Германии по вине России, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Также британский премьер-министр Джонсон выступил с видеообращением в Twitter, в котором заявил: Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россию лишили заслуг во Второй мировой войне.