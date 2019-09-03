В Совфеде назвали слова Бориса Джонсона о Второй мировой «циничным враньем»

«Слова британского премьера – абсолютное искажение истории и попытка скрыть неблаговидные действия Великобритании накануне начала гитлеровской агрессии против Польши», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя заявление Бориса Джонсона, фактически приравнявшего СССР к фашистской Германии.

«Борис Джонсон выступил с очень циничным заявлением, – сказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. – Хотя бы по той простой причине, что Великобритания была одной из зачинщиц Мюнхенской сделки». Сенатор отметил, что Британия в этом смысле несет историческую ответственность за начало Второй мировой войны. «И, кстати говоря, многие историки вообще считают, что война началась не 1 сентября, а как раз после знаменитых слов Чемберлена в лондонском аэропорту».

Британский премьер-министр Джонсон выступил с видеообращением в Twitter, в котором заявил: Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». В посольстве России в Лондоне отметили, что заявление главы британского правительства выглядит совершенно неприемлемым и вызывает удивление.

«На самом деле тогдашний британский премьер принес не мир, а беспардонное расчленение суверенной страны, кусок которой отдали Гитлеру. Это было попустительство нацистской агрессии, которая переросла во Вторую мировую войну. Поэтому историческое покаяние англичан еще впереди. И пытаться в очередной раз выставлять несчастной Польшу, которую якобы делили СССР и Германия, это тоже абсолютно циничный подход», – подчеркнул Олег Морозов.

Общеизвестно, и сегодня эти документы рассекречены, что поляки вели сепаратные переговоры с Гитлером до того, как был заключен договор между Германией и СССР. Целью были совместные боевые действия против Советского Союза. В планы, например, входило использование до 50 польских дивизий в войне против СССР, напомнил член международного комитета Совета Федерации.

«Поэтому слова Джонсона – абсолютное искажение истории и попытка скрыть неблаговидные действия Великобритании накануне начала гитлеровской агрессии против Польши. Скрыть в том числе и то, что Великобритания неоднократно отвергала предложения СССР о заключении договора с целью не допустить вторжение фашистов в Европу. Британия и Франция от этого отказались», – подчеркнул сенатор.

И даже когда началась война, когда Гитлер вошел в Польшу, ни Британия, ни Франция палец о палец не ударили, чтобы остановить эту агрессию, отметил собеседник. «Начни они боевые действия против Германии, неизвестно как бы развернулись события дальше. Но они этого не сделали, хоть и объявили Германии войну. Поэтому эти события и вошли в историю под названием «странная война».

«Так что спич Джонсона – вранье от начала до конца. Причем не просто вранье с точки зрения исторических событий, но еще и сокрытие роли тогдашних британских политиков и в целом Великобритании в молчаливом поощрении гитлеровской агрессии в Европе», – резюмировал Олег Морозов.

Добавим, что российские дипломаты также напомнили Джонсону о том, как именно политика «умиротворения» нацистской Германии перед началом Второй мировой войны попустительствовала захватнической политике Гитлера и последовательно саботировала» идеи СССР по созданию эффективного антифашистского альянса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россию лишили заслуг во Второй мировой войне.