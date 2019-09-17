Болгария заявила о невозможности строительства АЭС «Белене» без Росатома

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что реализация проекта атомной электростанции (АЭС) «Белене» в Болгарии невозможна без участия госкорпорации «Росатом».

«Мы категорично заявили, что конструктор проекта Росатом, без их участия строительство невозможно, эта позиция была зафиксирована в тексте процедуры», – сказала Петкова, передает ТАСС.

«Мы информировали ЕК о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с его участием», – добавила она.

Напомним, в 2006 году Росатом уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС «Белене», на площадку даже было доставлено оборудование. Но в 2009 году проект остановили, а в 2012 году София отказалась от строительства станции.

О возобновлении строительства «Белене» стало известно в мае 2018 года, а процедура выбора инвестора для проекта была опубликована в мае 2019 года в официальном журнале Европейского союза.

«Свое желание заявили ведущие мировые компании, и мы этим удовлетворены. (...) То есть те компании, которые определяют развитие атомной энергетики», – сообщила Петкова.

По ее мнению, процедура выбора стратегического инвестора максимальна публична и прозрачна. Заявки на участие в конкурсе подали Росатом, Китайская национальная атомная корпорация, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric.