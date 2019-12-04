Путин объявил о скором завершении укладки труб «Турецкого потока» в Сербии

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение нескольких недель укладка труб продолжения «Турецкого потока» в Сербии будет завершена.

«Укладка труб продолжения «Турецкого потока» на территории Сербии будет закончена в ближайшие недели», – приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее сообщалось, что сербский участок газопровода «Турецкий поток» поставил европейский рекорд по скорости и сложности при прохождении под Дунаем.