Стали известны подробности стрельбы на улице в Перми

Стрельбу в Перми открыл ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, он застрелил из охотничьего ружья женщину, ранил прохожего и водителя наряда группы задержания Росгвардии, сообщили в Следственном управлении СК по Пермскому краю.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что рано утром в Перми «ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире».

Затем он «вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине». Также он ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 («Убийство из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа»).

Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

Раненые госпитализированы в медицинские учреждения.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что убитая являлась женой подозреваемого, передает ТАСС.

Он добавил, что ранее подозреваемый был судим за насильственное преступление.

«Он отбыл в колонию в 2013 году, а в 2016 году освободился. Ружье, из которого велась стрельба, было зарегистрировано на жену правонарушителя. Был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков – покажет экспертиза», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что утром в среду в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.