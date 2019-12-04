Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми

В Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим, в результате чего погибла женщина, сообщил источник.

«Мужчина, по всей видимости, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина», – сообщил источник «Интерфакса».

По данным источника, 50-летний злоумышленник сначала выстрелил в дверь квартиры, а затем открыл огонь на улице. Смертельные ранения получила 50-летняя женщина.

Тем временем другой источник в силовых структурах региона сообщил, что сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю получил ранения при задержании преступника.

«При задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник Росгвардии, он получил нетяжелые ранения», – сообщил источник ТАСС.



По словам собеседника, оказавший вооруженное сопротивление мужчина задержан.