На Украине заговорили о возобновлении закупок газа у России

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что правительство Украины активно обсуждает возобновление импорта газа из России.

«Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия [о прямых поставках] внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что Нафтогаз такие переговоры не ведет», – пояснил Коболев, передает ТАСС.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Ранее во вторник министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.