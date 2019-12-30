При столкновении трамвая с грузовиком в Москве пострадали шесть человек

В Москве на Коптевсском бульваре столкнулись трамвай и грузовик, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

«На пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара столкнулись грузовик и трамвай. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в Санкт-Петербурге более 10 человек пострадали в результате столкновения маршрутки с трамваем.