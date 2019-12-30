Автомобиль разорвало пополам в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль разорвало пополам при столкновении с грузовиком Man на трассе в Саратовской области. Водитель и пассажир автомобиля скончались, сообщила в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе Саратов – Вольск в Саратовском районе Саратовской области у поворота на село Боковка, сообщение о ДТП поступило около 17.30 (16.30 мск).

«По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Man и легкового автомобиля Opel, в результате ДТП двое человек из легковой машины погибли», – сказала представитель ведомства, сообщает РИА «Новости». От столкновения Opel разорвало пополам.

В ДТП погиб 58-летний водитель «легковушки», который, по предварительной версии, не справился с управлением, и его 25-летний сын. Водитель грузовика не пострадал.

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