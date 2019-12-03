Генсек НАТО вслед за Трампом раскритиковал слова Макрона о «смерти мозга» альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за президентом США Дональдом Трампом оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

Столтенберг заявил, что не согласен со словами Макрона, и «если посмотреть на НАТО – мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи», передает РИА «Новости».

Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности альянса не стоит.

«Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО», – указал генсек.

Он подчеркнул, что, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.

Напомним, французский лидер заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Во вторник президент США Дональд Трамп резко осудил слова французского лидера.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала поставленный альянсу «диагноз», президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию Макрона, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сказал, что его страна нуждается в НАТО, а президент Турции Реджеп Эрдоган нахамил Макрону в ответ на его слова.

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