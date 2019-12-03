Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа «Мистраль», заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил источник в ОПК.

«Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, в мае 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017 заявил, что в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы заложено строительство аналогичных «Мистралям» вертолетоносцев, их производство планируется в 2022 году.

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