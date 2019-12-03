Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев в интервью региональному порталу zab.ru сообщил, что последней опознали несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения. Он добавил, что 17 погибших – жители Сретенского района, передает РИА «Новости».

Ранее в министерстве здравоохранения Забайкальского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

Накануне врачам Забайкальской краевой клинической больницы удалось спасти ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая находится в тяжелом состоянии.

Напомним, рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.