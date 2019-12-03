Зеленского обвинили в попытке переиначить Минские соглашения

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для проведения местных выборов в Донбассе являются попыткой переиначить Минские соглашения, заявила полпред провозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Заявления украинского президента, который все никак не может смириться с истинным смыслом Комплекса мер, в сущности представляют собой не что иное, как очередную попытку предать ревизии Минские соглашения и переиначить их выгодным для властей Украины образом», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости».

Глава МИД ДНР указала, что до выборов в Донбассе Киеву необходимо провести большой объем работы. В частности, ввести в действие закон об особом статусе региона, согласованный с республиками, закрепить его в конституции Украины, а также принять закон о недопущении преследования участников событий в Донбассе.

«Любые дополнительные требования, выдвигаемые Киевом, не имеют никакого отношения к действительности – ни представители республик, ни посредники Минского процесса, ни его гаранты не допустят пересмотра Комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН и имеющего статус международно-правого акта, обязательного к исполнению», – отметила полпред ДНР.

Она подчеркнула, что никаких прав выдвигать свои условия у Киева нет, а все шаги, касающиеся судьбы Донбасса, должны соответствовать Минским соглашениям и быть согласованы с ДНР и ЛНР.

«Если руководству Украины хочется ускорить проведение выборов, что вообще-то является финальным из всех политических вопросов, то лучше прекратить разбрасываться громкими и совершенно голословными высказываниями и приступить к конструктивной деятельности – выполнению своих обязательств по Комплексу мер», – заключила Никонорова.

Ранее Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde отметил, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. При этом он выразил несогласие с Минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.

В прошлую субботу председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предупредил о последствиях выхода Киева из Минских соглашений.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.

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