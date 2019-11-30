Медведчук назвал отказ Киева от Минских соглашений преступлением против Украины

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что пренебрежение Киевом Минскими соглашениями будет означать отказ Украины от людей и от территорий, и в итоге станет преступлением против национальных интересов страны.

«Конечно, она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) может заявить по поводу выхода из минских соглашений. И что тогда? Но я хочу просто предупредить представителей власти, что те, кто из этого соглашения выйдут и не войдут в другое (а войти в другое можно с согласия других), это будет означать отказ от людей и от территорий. А это как раз и есть то, что предусмотрено уголовным кодексом как нарушение территориальной целостности, как действия, которые представляют собой состав государственных преступлений», – сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА «Новости».

Он также призвал «дать оценку высказываниям господина (министра иностранных дел Украины Вадима – прим. ВЗГЛЯД) Пристайко и многих других, кто ратует за забор, за стену, за отказ от территорий и за отказ от людей».

По мнению Медведчука, в словах Пристайко о необходимости возведения стены на границе есть «признаки состава государственного преступления, за которое он должен нести ответственность».

«Эта территория – Украина, и живут там люди – граждане Украины, и любые попытки идти по этому пути означают преступление против национальных интересов Украины», – добавил он.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.

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