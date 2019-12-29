Зеленский объявил первую часть «нормандских» договоренностей выполненной

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев, освобожденных в рамках обмена пленными с ДНР и ЛНР.

Зеленский встретил освобожденных украинцев у трапа самолета в аэропорту Борисполь. Он пожимает руки и обнимает каждого выходящего из самолета. Первыми борт покинули освобожденные военные, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Президент Украины заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена. По его словам, «самое главное – люди дома».

«Освобожден 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», – сообщил он.

Зеленский пояснил, что выдача Донбассу экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» была частью условия «всех на всех» при обмене. Он назвал это сложным политическим решением.

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины более 80 человек.

Зеленский заверил, что убийства людей на «евромайдане» будут расследованы.

«Все, что мы пока что обещаем, мы делаем», – сказал он.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерия Лутковская заявила, что 17 человек отказались возвращаться в ДНР и ЛНР в рамках обмена пленными, «еще около 30 человек вообще отказались принимать участие в обмене, они продолжают отбывать наказание».

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Напомним, впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными. В рамках обмена освобождены около 200 человек.