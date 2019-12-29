Шарий осознал, почему жители Донбасса не хотели оставаться частью Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий извинился перед мирными жителями неподконтрольной Киеву территории Донбасса, которые заявляли об отказе жить в украинском «беспределе». Блогер признался, что со временем начал их понимать.

«Хочу официально извиниться перед мирными людьми на неподконтрольной, которые заявляли мне «пусть даже голодными, но не в этом беспределе», за мое агрессивное непонимание этих утверждений. Кажется, я начинаю немножко понимать», – написал он на своей странице в Facebook.

Так Шарий отреагировал на решение суда Киева не арестовывать украинского националиста Виталия Регора, который напал на журналиста Дмитрия Кучера, сотрудничающего с изданием «Шарий.net».

Блогер обратил внимание, что суд принял во внимание «инвалидность» Регора, закрыв при этом глаза на то, что в 2016 году украинский националист с ножом напал на гражданина Ирана. При этом сам подозреваемый вел себя в суде спокойно и даже улыбался, указал Шарий.

«Сколько десятков тысяч человек на неподконтрольной, посмотрев это видео, скажут «да ладно, потерплю бытовую неустроенность, обстрелы, голод даже, но ну его лучше нафиг с такими жить». И кто же в данном случае раскалывает страну?» – задался вопросом Шарий в своем YouTube-канале.

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