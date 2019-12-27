В монастыре в центре Москвы задержали агрессивного мужчину с ножом

Неизвестный мужчина напал с ножом на охранника в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве. В результате потасовки нападавший был ранен своим же ножом.

«Неизвестный мужчина в пятницу днем ворвался в монастырь и напал на охранника, но в результате драки он был ранен этим же ножом. В настоящее время он задержан и для оказания помощи доставлен в больницу», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отметив, что причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчине порезали горло в подъезде в Москве.