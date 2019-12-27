Мужчине порезали горло в подъезде в Москве

В Москве вечером 26 декабря неизвестный напал на 46-летнего мужчину с ножом на лестничной площадке дома, расположенного по улице Полярной, и отобрал у него 250 тыс. рублей, сообщили в столичном главке МВД.

Как сообщили в главке, злоумышленник несколько раз ударил жертву в область шеи и спины после чего вытащил из нагрудного кармана 250 тыс. рублей и скрылся с места преступления, передает РЕН ТВ.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в четверг курсант Московского университета МВД имени Кикотя в столичном метро задержал женщину, напавшую на другую пассажирку с ножом.

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