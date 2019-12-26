В России ответили на недовольство США из-за движения по Крымскому мосту

В России прокомментировали заявление посольства Соединенных Штатов на Украине с осуждением запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. Американская сторона заявила, что расценивает этот шаг со стороны Москвы как «демонстрацию вопиющего неуважения к суверенитету» Украины.

Так, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил в комментарии РИА «Новости», что заявление США вызвано завистью.

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», – сказал он.

Молохов напомнил, что мост был построен в условиях санкций, которыми Запад стремился сдержать развитие России.

По его словам, для крымчан железнодорожное сообщение – это знаковое событие, а Крымский мост является гордостью России.

«Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим», – добавил Молохов.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что США не стоит вмешиваться во внутренние дела России. Он напомнил, что в США и на Украине звучали заявления, что Крымский мост не удастся построить, что он не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда», – иронизирует он.

«Вмешиваться во внутреннюю политику России ни Соединенным Штатам, ни их украинским и европейским друзьям не стоит», – сказал Козенко. По его словам, в истории немало примеров и уроков подобного вмешательства, ни один из которых не закончился победой недоброжелателей России.

«Нашим западным соседям это стоило бы учесть», – подчеркнул депутат.

Напомним, 26 декабря первый поезд из Москвы в Крым прибыл на вокзал Симферополя. Движение поездов по Крымскому мосту открыл в понедельник президент Владимир Путин.

Спецкор газеты ВЗГЛЯД рассказал, каким было путешествие на первом поезде из Москвы в Крым.

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