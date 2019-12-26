Начались госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» и Минобороны начали госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний», – сказал Богинский, передает ТАСС.

Он уточнил, что эти испытания продлятся весь 2020 год.

Модернизированный Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн.

Вертолет, который совершил первый полет в 2018 году, оборудован современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, обеспечивающим пилотирование машины днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Защиту вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной обороны обеспечивает бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В. В экипаж входят пять человек.