Песков переадресовал кабмину вопрос компенсаций за запрет полетов в Грузию

Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию лежит в компетенции правительства России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я рекомендовал бы вам в правительство обратиться», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, когда компании получат такие компенсации.

Напомним, в конце ноября министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год.

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