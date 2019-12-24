Путин заявил, что в мире только у России есть гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», – подчеркнул президент в ходе заседания коллегии Минобороны, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что в войсках стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал», комплексы «Пересвет», началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».

Ранее в ходе заседания коллегии Путин сообщил, что Россия разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования.

В сентябре сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн заявили, что в США нет системы ПРО, которая защитила бы от российского гиперзвукового оружия.