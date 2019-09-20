В США заявили о бессилии перед гиперзвуковым оружием из России

В США нет системы ПРО, которая защитила бы от российского гиперзвукового оружия, к такому выводу пришли сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн.

Свои размышления они опубликовали в издании RealClearDefense, передает РИА «Новости».

Пентагон занялся разработкой наступательных вооружений, но оборонительный потенциал получает слишком мало внимания, отметили авторы статьи. Программа гиперзвукового оружия США «страдает от перекосов», на оборонную программу планируется потратить всего 6% бюджета.

Аналитики отметили, что наступательные вооружения обходятся дешевле и проще в разработке.

«Пусть наступательное вооружение и требует меньших затрат, его наличие ничуть не отменяет потребности в сильной обороне, а ее у США в настоящий момент нет», – подчеркнули авторы.

Прекращение ДРСМД поставило США в опасную ситуацию, так как противники могут «ударить первыми либо нанести упреждающий удар по системам доставки ядерного оружия».

«Стремительно меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия», – отметили эксперты.

В сентябре сообщалось, что США провели испытания ракетных саней, которые, как утверждают СМИ, развили скорость 8,6 чисел Маха (10 620 километров в час).