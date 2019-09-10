США провели испытания гиперзвуковых ракетных саней

В США провели испытания ракетных саней, которые, как утверждают СМИ, развили скорость 8,6 чисел Маха (10 тыс. 620 километров в час).

Видеозапись с испытаниями устройства опубликована испытательным центром ВВС США (Air Force Test Center), передает Warspot.

Издание The Drive уточняет, что испытания проводились в штате Нью-Мексико, у города Аламогордо, на испытательном треке Холломана.

Что именно испытывали американские ученые, не уточняется, но речь может идти о ракетном двигателе или о ракетах, связанных с гиперзвуковым оружием.

Ранее стало известно, что Россия в шутку предлагала США купить гиперзвуковое оружие, однако в Вашингтоне отказались от этого предложения.