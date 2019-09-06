В США объяснили отказ от закупок российского гиперзвукового оружия

В Вашингтоне заявили об отсутствии у США причин принимать предложение Москвы о возможности поставки российских новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет.

«У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии», – рассказал корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.

Такой ответ представитель Вашингтона дал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что Москва готова поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с США для сохранения между двумя странами стратегического военного баланса. Об этом российский лидер сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Как отмечалось, фраза президента была сказана с сарказмом. США никогда не закупали у России никаких вооружений.

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