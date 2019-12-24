Американские военные отчитались о посещении Санта-Клаусом России

Первой страной, где побывал Санта-Клаус после вылета с Северного полюса, стала Россия, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), которое следит за перемещением упряжки Санты.

Волшебник уже посетил города Магадан и Петропавловск-Камчатский, а также села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке.

Санта-Клаус сейчас направляется на юг, его волшебная упряжка летит из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии, сообщает «Интерфакс».

Во вторник Санта-Клаус начал 64-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех с праздником Рождества и вручить подарки детям. Он вылетел с Северного полюса в 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями.