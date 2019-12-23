Сирия обвинила США в пиратстве

Действия США в отношении сирийских недр Дамаск расценивает как пиратство, заявил заместитель премьер-министра, глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«У сирийского народа похищают его недра, его нефтяные богатства, этим занимаются США. Считаем это расхищение пиратством, поскольку оно реализуются с использованием оружия», – передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что удар по нефтеперерабатывающему заводу в районе Хомса четыре дня назад на самом деле был нанесен беспилотниками с американской базы в Эт-Танфе.

«США, используя свою незаконную военную базу в Эт-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад», – сказал Муаллем.

Он заметил, что происходит все это зимой, когда стране нужны и газ, и нефть.

«А вчера Израиль совершил нападение на САР, выпустив ряд ракет по объектам в Дамаске и пригородах», – заявил Муаллем.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.