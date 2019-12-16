Асад заявил о продаже Вашингтоном Анкаре сирийской нефти

Соединенные Штаты продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу «Феникс».

Отвечая на вопрос о том, что происходит с нефтью, добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат, Асад указал, что «сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции», передает ТАСС.

Также, по словам Асада, в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США.

«Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч – может, даже десятки тысяч – гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», – заявил Асад, передает РИА «Новости».

В начале декабря министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская сторона завершила процесс сокращения и передислокации своего воинского контингента на северо-востоке Сирии, всего на территории республики останутся 600 военных.

В то же время президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих. Официально это объясняется необходимостью защиты нефтяных месторождений от террористов.

В октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.

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