Названо число остающихся в САР американских военных после отвода войск США

Американская сторона завершила процесс сокращения и передислокации своего воинского контингента на северо-востоке Сирии, всего на территории республики останутся 600 военных, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Эспер сообщил, что число американских военных «останется относительно статичным вокруг этой цифры (600 человек)», однако «если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить (присутствие)», передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Он не исключил, что в дальнейшем число американских военных в Сирии будет сокращено в случае, если европейские союзники США отправят своих военных в регион.

«Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 (своих) человек», – отметил Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли под контроль месторождения сирийской нефти ради победы над «Исламским государством*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД) и теперь могут делать с ней все, что захотят.

До этого в МИД России указали, что наличие боевой техники США у сирийских нефтяных месторождений на северо-востоке страны ведет к эскалации напряжения.

Напомним, Трамп также одобрил план, по которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих. Официально это объясняется необходимостью защиты нефтяных месторождений от террористов.

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