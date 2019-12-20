В Госдуме рассказали об ужесточении требований к продаже оружия

«В ближайшем будущем заработает единая онлайн-база для обмена данными между Минздравом, МВД и другими ведомствами. Она позволит отслеживать лиц, получивших разрешение на ношение оружия и затем нарушивших правопорядок», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Анатолий Выборный. Так он прокомментировал идею об ужесточении требований к продаже оружия, которая активно обсуждается после стрельбы на Лубянке.

«В последние годы мы усилили функцию регулятора с точки зрения контроля за оборотом оружия. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы поднять ситуацию на новый качественный уровень – речь идет о мониторинге, контроле за теми, кто получил разрешение на ношение оружия. Цель в том, чтобы как только появляются первые признаки нарушения правопорядка (или, как в данном случае, человек приобретает чуть ли не каждый день новое и новое оружие), такие моменты сразу попадали в единую онлайн-базу данных. Должно тут же приниматься решение о лишении лицензии или аресте имеющегося арсенала оружия у данного человека», – сказал член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Анатолий Выборный.

По его словам, сейчас идет обсуждение этой идеи на разных площадках, в том числе в комитете по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты России.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что в квартире у мужчины, подозреваемого в стрельбе на Лубянке, было обнаружено много оружия, в том числе две винтовки «Сайга» и карабин «Вепрь», а также большой запас патронов. В свою очередь Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает о «четырех винтовках и травматическом пистолете».

«Раньше у нас существовал относительно формальный подход к получению оружия, – констатировал депутат Выборный. – Достаточно было иметь справку от врача и документ об отсутствии судимости. Сегодня ситуация меняется. Лицо, которое дает заключение, что у человека нет соответствующих заболеваний, несет за это ответственность. Если это повлекло за собой преступление против человека или другое тяжкое преступление, то необходимо усиливать ответственность лиц, которые дают разрешение, и самих владельцев оружия».

По данным СМИ, 39-летний Евгений Манюров, который предположительно открыл стрельбу на Лубянке, работал в частных охранных предприятиях.

Во всех скандалах и инцидентах, связанных с сотрудниками ЧОПов, на самом деле фигурируют люди, не имеющие должной квалификации, заметил депутат Выборный. «На нашем рынке сложилась такая ситуация: много охранных предприятий фактически таковыми не являются. Они регистрируются, набирают людей, которые не обладают нужными навыками и не имеют удостоверений. Такие фирмы не имеют лицензии на ведение охранной деятельности, при этом они предоставляют свои услуги по низкой цене. Профессионалам рынка трудно с ними конкурировать. Отсюда и все проблемы. Пришло время пересмотреть позиции. Законодатели работают над тем, чтобы усилить ответственность за незаконное предпринимательство», – сказал Выборный.

Он также упомянул о необходимости повышать ответственность и сознательность граждан. «Нужно, чтобы каждый из нас не проходил мимо человека, который садится за руль в нетрезвом виде или ведет себя подозрительно», – отметил эксперт.

Напомним, что в результате стрельбы на улице Большая Лубянка у здания Федеральной службы безопасности один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.