Стали известны подробности жизни стрелка с Лубянки

Журналисты выяснили подобности жизни 39-летнего Евгения Фатиховича Манюрова, который в четверг вечером открыл огонь у здания ФСБ в центре Москвы.

Манюров родился в Подольске, учился в Российской академии правосудия, а также посещал курс «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики, пишет Life.

Большую часть жизни Манюров работал в разных ЧОПах. Кроме того, у мужчины был свой бизнес: он занимался консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. Впрочем, компания была закрыта в 2015 году.

Как рассказала «Комсомольской правде» мать стрелка, последние годы Манюров «работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился». «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», – рассказала женщина.

Также Манюров посещал стрелковый клуб и даже занимал там призовые места на спортивных соревнованиях. В рюкзаке мужчины нашли взрывное устройство. Также при нем были охотничий карабин «Сайга» с полным рожком патронов, травматический пистолет и нож.

Судя по открытым базам судов в Подольске и Москве, Манюров не попадал ранее в криминальные истории.

Ранее один из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ рассказал о личности подозреваемого в стрельбе на Лубянке, отметив странность в его поведении.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.