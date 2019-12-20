Долги россиян по потребительским кредитам снизились

За год объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по потребительским кредитам снизился на 7%, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в ноябре 2019 года объем просроченной задолженности составил 414 млрд руб. против 445 млрд рублей в том же месяце годом ранее. Количество просроченных на данный срок ссуд снизилось на 4% и составило 4,5 млн, а просроченные более чем на 90 дней долги составляют наибольшую долю всей задолженности по потребкредитам, передает ТАСС.

Как отметил генеральный директор бюро кредитных историй Олег Лагуткин, снижение объема просроченной задолженности может быть связано как с продажами дефолтного портфеля с балансов банков, так и с оптимизацией механизмов взыскания. Он предположил, что до конца года можно ожидать дальнейшего снижения объемов дефолтной задолженности.

На ваш взгляд Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками? до 10 тыс. рублей

до 100 тыс. рублей

до 500 тыс. рублей

до 1 млн рублей

более 1 млн рублей

у меня нет долгов



В свою очередь гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков подчеркнул, что снижение просроченной задолженности в течение последних двух лет является одним из наиболее позитивных факторов на финансовом рынке.

«После агрессивных скачков в 2018 году объем просрочки упал на 10% по сравнению с 2017 годом, в 2019 году снижение уже может составить 1-3%. Да, оно минимально, но все же это снижение», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как дешевые кредиты сделают россиян немного богаче.