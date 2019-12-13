Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Историческая победа Джонсона рискует стать таким же провалом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Джонсон получает практически неограниченные полномочия и два чемодана собственных принципиально невыполнимых обещаний – и по взрывному росту экономики и доходов, и по уничтожению преступности и наведению порядка на улицах, и по созданию лучшей в мире системы здравоохранения здесь и сейчас. Подробности...

Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
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Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

              В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 года   13 декабря 2019, 21:30
              Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться до докризисного уровня 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек.

              Банк России снизил ключевую ставку в пятый раз подряд - на 0,25 п. п. до 6,25% годовых. В предыдущий раз ставка была снижена сразу на 0,5 п.п. Но такой большой шаг – скорее исключение, все остальные повышения были, как и 13 декабря, на 0,25 п.п.

              Хотя ФРС США на этой неделе не стал снижать ставку, российский регулятор решил не останавливаться. Потому что основания для очередного снижения ставки имеются. ЦБ признает тот факт, что замедление реальной инфляции и инфляционных ожиданий домохозяйств превзошло прогнозы регулятора. Уже нет сомнений, что инфляция в этом году опустится даже ниже целевого уровня в 4%, который еще недавно, казался, не столь достижимой целью. По итогам года ЦБ ждет инфляцию на уровне 2,9-3,2%. Более того, в первом квартале 2020 года она может замедлится до 2,5%. В итоге инфляция в России может прибилизиться даже к инфляции в США. Там в ноябре она достигла 2,1%, а целевой уровень, то есть тот, к которому стремится ФРС США, – 2%.

              Снижению ставки способствовал и крепкий рубль. В этом году он в целом сумел укрепится лучше всех в мире валют развивающихся стран. Однако декабрь - традиционное время ослабления российской валюты, так как растет спрос на доллары со стороны коммерческих коммерческих банков и корпоративных игроков для выплаты внешних долгов. Однако в этом году многие компании перенесли долги на следующий год. Плюс рублю помогают растущая нефть и слухи о заключении первой фазы мира между США и Китаем.

              Снижение ключевой ставки в этом году в целом на 1,5% означает удешевление кредитов для россиян и бизнеса. Так, к концу 2019 года средние ставки по кредитам для физических лиц снизились более чем на 1% от максимумов года – до 12,2-12,3%. Ставки по ипотеке обновили исторические минимумы, снизившись от годовых минимумов на 1,2-1,3% - до 9,2-9,4%.

              Эксперты уверены, что Центробанк не остановится. В первом полугодии ЦБ может снизать ставку до 5,5%, так как инфляция в этот период достигнет минимумов в 2,7-3,3%, считает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

              Последний раз ставка в 5,5% была установлена в сентябре 2013 года и продержалась вплоть до марта 2014 года (когда ее подняли до 7%). Эксперты считают, что в 2020 году ключевая ставка впервые может вернуться на докризисный уровень 2013 года. 

              Некоторые ждут снижения ставки даже до 5%, однако это скорее критический уровень. «У Банка России немного другой план, и опускаться так «низко», до 5%, он, скорее всего, не будет. При отсутствии сильных потрясений и внешних факторов из-за рубежа ставка будет доведена, в крайнем случае, до 5,75%. Но в том, что ставка будет снижаться и дальше, сомнений практически не остается», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              По его словам, план регулятора состоит в том, чтобы, с одной стороны, увеличить объем денежной массы в стране за счет более доступных кредитов, что должно работать на увеличение темпов экономического роста. «Благодаря этому и последующим снижениям ставки, бизнес сможет получать кредиты на развитие предприятий на более выгодных условиях. Население же сможет провести реструктуризацию своих кредитов по более низкой ставке, чем та, по которой они брали кредит. Долговая нагрузка станет меньше. То есть даже если в ближайшее время заметного роста зарплат не предвидится, то «свободные деньги» населения в общей сумме все равно возрастут, ведь соотечественники станут меньше платить по кредитам», – говорит Купцикевич.

              C другой стороны, Центробанку надо не допустить крайней степени дефляции, то есть не переборщить со смягчением политики, а найти некую золотую середину, четко отслеживать ситуацию.

              «Цели довести ключевую ставку до нуля у ЦБ, конечно, нет, ведь это может привести к необратимым последствиям для национальной экономики. Достаточно вспомнить «потерянное десятилетие» в Японии в 90-х и нулевых годах. Дефляция в любом случае замедляет и экономический рост, и потребительскую активность», – указывает Купцикевич.

              «Основной риск подавленной инфляции лежит в плоскости так называемой «ловушки ликвидности». Закрепление инфляции значительно ниже таргетирумых Центробанком уровней рано или поздно приводит к значительному снижению ставок в экономике. В свою очередь, пониженная конъюнктура ставок сама по себе лишает монетарные власти части набора инструментов для того, чтобы оказывать монетарную поддержку экономике в случае появления такой необходимости, например, при приближении экономического роста в зону рецессии», - объясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

              По его прогнозу, в первом полугодии ключевая ставка будет снижена до 5,75-6%, так как инфляция замедлится до 2,5-2,8%. Однако потом инфляция ускорится до 3,6-3,8%, и снижение ключевой ставки до 5,5% будет возможно уже только при значительном улучшении общей рыночной конъюнктуры, отсутствии инфляционных рисков  и необходимости монетарной поддержки экономического роста, считает Покатович.

              Уровень ключевой ставки в 5% может быть достигнут лишь к концу 2020 года при условии, что ЕС или США начнут погружаться в рецессию, считает управляющий партнер Exante Алексей Киренко. «В США признаки рецессии могут появиться во второй половине 2020 года, однако текущая сверхмягкая монетарная политика – это мощный защитный механизм от экономических катаклизмов, который «заливает» ликвидностью нерешенные проблемы в стране. Получается, что американская экономика не может расти из-за системных проблем, но и не может впасть в серьезную рецессию из-за того, что стоимость денег минимальная», – рассуждает Киренко. 

              Помешать снижению ставки до 5-5,5% в 2020 году могут и другие внешние риски – если, например, США и Китай вместо мира перейдут в новую фазу торговой войны, что негативно отразится на темпах мировой экономики. Либо внутренние факторы, если потребительские цены неожиданно пойдут вверх и инфляция превысит целевые 4%. Такое возможно, говорит Покатович, при резком заливании экономики бюджетными деньгами, в том числе с использование ресурсов Фонда национального благосостояния. В ФНБ уже накоплено свыше уровня 7% от ВВП, а, значит, сверхдоходы от нефти и газа в новом году можно будет не откладывать в резервы, а тратить на экономику. Благая цель – ускорение экономического роста таким образом может обернуться более высокой инфляцией, если, конечно, не просчитать последствия и допустить ошибки.

              Александр Осин даже не исключает, что если во втором полугодие 2020 года инфляция разгонится к 5% годовым, то Банку России придется снова начать повышать ключевую ставку (с уровня в 5,5%, который был достигнут в первом полугодии). По крайней мере, такой вариант нельзя исключать.

              Прогноз для российского рубля, несмотря на традиционно слабый конец года, на этот раз благоприятный.

              «Актуальный курс рубля в сравнении с нефтяными котировками выглядит переоцененным. При цене нефти 65 долларов за баррель пара доллар должен стоить 64 рубля. Наш прогноз по паре на конец года – 64», - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

              «Декабрьское снижение ключевой ставки не создает масштабные риски для рублевого курса. Если общерыночный позитив сохранится, а США и Китай завершат год без торгового разочарования, то рублевая валюта закончит год на локальных максимумах в диапазоне 62-64,5 рублей за доллар», – ожидает Антон Покатович.

              «До тех пор, пока российские облигации будут давать более высокую доходность, нежели их аналоги в других развивающихся стран, наша национальная валюты будет чувствовать себя уверенно. На конец года, курс, скорее всего, не выйдет из диапазона в 63-64 рубля за доллар», – считает Купцикевич.

              Рублю помогает нефть, цены на которую растут, а также позитивно нейтральный внешний фон. «У зарубежных политиков пока предложений ввести новые санкции, а Владимир Путин в миролюбивом тоне говорит о Восточной Украине», - замечает Киренко. 

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