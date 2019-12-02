США напомнили о неоплаченных долгах перед ООН

У Соединенных Штатов остается задолженность перед бюджетом ООН за 2019 год, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, «в течение последних нескольких недель США сделали несколько взносов общей суммой 563 млн [долларов] в регулярный бюджет за предыдущие годы», передает ТАСС.

При этом Дюжаррик подтвердил, что у Вашингтона остается задолженность за 2019 год.

Напомним, в октябре генсек ООН пожаловался на нехватку денег из-за стран-неплательщиков. В том же месяце в штаб-квартире ООН отключили эскалаторы из-за финансовых проблем.

В МИД России обвинили США в очередной попытке подорвать работу ООН, напомнив о невыдаче американских виз российским делегатам Генассамблеи.

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