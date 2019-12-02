Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что целью «плана реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик.

По мнению Данилова, «Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса» – это часть большой пропагандистской кампании. «Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабления позиций украинской стороны в переговорном процессе», – приводятся слова секретаря СНБО в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что авторы «документа» пытались повлиять на общественное сознание на «оккупированных территориях», запугать население, неподконтрольное украинским властям и создать максимальные препятствия для интеграции регионов Донбасса.

«Нашим ответом на подобные провокации станет создание настоящей государственной стратегии по реинтеграции», – добавил Данилов, уточнив, что создание документа должно быть максимально открытым, а сам он быть максимально реалистичным.

Напомним, в середине ноября в украинских соцсетях появился документ, который якобы является реальным проектом Киева по реинтеграции Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах по реинтеграции Донбасса, которые подразумевают принудительное переселение миллионов людей.