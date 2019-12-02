Назвавшую гомосексуализм грехом учительницу уволили в США

В Соединенных Штатах учительницу начальной школы уволили за то, что она, выступая на уроке перед пятиклассниками, назвала гомосексуализм грехом.

Инцидент произошел на День благодарения, пишет Daily Mail. Один из учеников сообщил, что его скоро усыновит пара геев. Он отметил, что благодарен им за это.

Преподаватель спросила, из-за чего ученик так радуется. Она отметила, что «гомосексуализм – это неправильно», и «двое мужчин, живущие вместе – это грех».

После этого учительницу уволили со скандалом. Большинство местных жителей поддержали пару гомосексуалов.

В октябре житель Москвы подал иск против американской компании Apple на 1 млн рублей за то, что та якобы «подтолкнула» его к гомосексуальным отношениям, пишут СМИ.