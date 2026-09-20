В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?3 комментария
Лантратова назвала выборы в России демократичными и открытыми
Зарубежные электоральные эксперты и независимые наблюдатели подтвердили высокую прозрачность и полное соответствие демократическим стандартам проходящего в России голосования, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Когда общаешься с международными наблюдателями, с электоральными экспертами, то такое мнение действительно существует о том, что выборы проходят демократично и открыто», – подчеркнула Лантратова во время работы в ситуационном центре Общественной палаты, передает ТАСС.
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