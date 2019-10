Москвич обвинил Apple в «доведении до гомосексуализма»

Житель Москвы подал иск против американской компании Apple на 1 млн рублей за то, что та якобы «подтолкнула» его к гомосексуальным отношениям, пишут СМИ.

Москвич в своем иске указал, что несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store, передает «Говорит Москва» со ссылкой на документ.

Летом 2019 года ему на счет поступили 69 GayCoins, транзакция сопровождалась сообщением «Don't blame until you do that», которую истец перевел как «Не осуждай, не попробовав».

По словам москвича, он попытался прислушаться к этому высказыванию и «погряз в однополых отношениях». После сообщения его жизнь изменилась к худшему, утверждает истец.

По его мнению, Apple подтолкнула его к гомосексуальным отношениям, в результате чего он получил «нравственные страдания и душевный вред».

Дело готовится к рассмотрению, сообщил Пресненский районный суд.

