  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Молодежь России перестала играть в рулетку с судьбой

    В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    20 сентября 2026, 12:33 • Новости дня

    Звезду сериала «Кадетство» Куликова похоронили в Тверской области

    Звезду сериала «Кадетство» Куликова похоронили в Тверской области
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заслуженный артист России Аркадий Куликов, известный по роли в сериале «Кадетство», похоронен в родном городе Лихославле Тверской области.

    Прощание с заслуженным артистом России Аркадием Куликовым состоялось 19 сентября, передает ТАСС. Церемония прошла утром в здании Тверского государственного театра кукол.

    «Похороны прошли 19 сентября. Прощание было в 10 утра в театре, потом его повезли в Лихославль на захоронение – он оттуда родом и хотел быть захоронен вместе с матерью», – рассказала представительница культурного учреждения.

    Знаменитый актер скончался 17 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти ветерана сцены стала продолжительная болезнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В начале сентября из-за оторвавшегося тромба умер актер сериала «Склифосовский» Константин Сироткин.

    В августе от внезапного инсульта из жизни ушел артист театра и кино Павел Конек.

    19 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова

    Депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат свидетельствует о критическом положении украинской армии.

    Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. человек обнажили катастрофическое положение армии, заявил польский депутат Анджей Запаловский.

    Эксперт считает, что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова свидетельствуют о критической ситуации в украинских войсках, передает РИА «Новости».

    «Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет – убитыми и ранеными – 30 тыс. солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сел и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали. Если на фронт будут отправлять таких «мотивированных» солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – заявил политик в интервью изданию Do Rzeczy.

    В августе Буданов сообщил о необходимости призывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Как отмечало издание The Telegraph, эти данные могут указывать на то, что реальные потери украинской армии значительно превышают официальные цифры.

    Украинские власти сталкиваются с острым дефицитом личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство. Мужчины призывного возраста пытаются избежать службы, уезжая из страны или скрываясь от военкоматов.

    Ранее британское издание The Telegraph указало на сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины.

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал рост социального напряжения из-за призыва граждан в армию.

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинских войск.

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    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Николай Азаров считает недавние заявления Владимира Зеленского о прекращении огня попыткой подготовить общество к подписанию невыгодного мирного соглашения.

    По словам Азарова, недавние высказывания главы киевского режима свидетельствуют о скором завершении конфликта. В интервью телеканалу CBC News Владимир Зеленский назвал возможное прекращение боевых действий главной победой, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина не могла выиграть эту войну с самого начала, это было всем абсолютно очевидно», – написал Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик добавил, что киевские власти осознавали неизбежность такого исхода, однако продолжали боевые действия ради получения западного финансирования.

    По мнению бывшего премьера, сейчас началась активная стадия подготовки к заключению мирного соглашения. При этом руководству страны будет крайне сложно объяснить гражданам причины согласия на жесткие условия договора.

    В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что требования для остановки конфликта были выдвинуты два года назад. По его словам, боевые действия могут прекратиться моментально при согласии Киева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность военной победы над Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    В феврале политик понадеялся на завершение украинского конфликта до начала 2027 года.

    Прошлым летом украинский лидер назвал нынешнюю линию фронта лучшей отправной точкой для мирных переговоров.

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    19 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок

    Дональд Трамп-младший компенсировал российскому бизнесмену расходы на свою свадьбу

    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший компенсировал российскому предпринимателю часть затрат на организацию собственного свадебного торжества, пишет AFP.

    Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший компенсировал расходы российскому предпринимателю, который ранее вложил средства в организацию свадьбы политика и его невесты Беттины, передает RT.

    «Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Когда я узнал об этой истории, я спросил его, он ответил: «Я верну ему деньги, папа». Это было некоторое время назад», – рассказал президент США Дональд Трамп агентству AFP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США отказался от поездки на свадьбу старшего сына на Багамах из-за государственных дел.

    Осенью прошлого года кандидат на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран снял свою кандидатуру из-за связей с российским бизнесменом.

    Вскоре после этого Дональд Трамп-младший выступил против критиков подготовки визита американского спецпосланника в Москву.

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    20 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии Марату Камболову по случаю Дня Республики.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

    Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

    Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

    Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.

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    19 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом

    Эксперт Корякин: Выборы – сигнал россиян внешним силам, пытавшимся помешать голосованию

    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская избирательная система глубоко эшелонирована и обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу, мы видим вовлечение граждан, для многих это повод продемонстрировать чувство гордости за страну, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Карякин, комментируя ход голосования на выборах в России.

    «Попытки противника сорвать голосование – от физического террора до кибервойны и информационных вбросов – не достигли цели. Эффективность этих атак оказалась низкой», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    Собеседник пояснил, что избирательная система России глубоко эшелонирована: она включает в себя разветвленную организационную работу комиссий, систему наблюдения от партий, Общественной палаты и независимых общественных структур.

    «Все это обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу. Отдельные инциденты – убийство председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области, атаки БПЛА в Херсонской области, а также повреждение оптоволоконной линии на Дальнем Востоке , отраженные DDoS-атаки на ДЭГ в Москве – безусловно, трагичны и бессмысленны, но повлиять на волеизъявление они не смогли», – подчеркнул спикер.

    Корякин считает, что сильнее страха оказалась продуманность системы. «В зонах риска – Севастополе, прифронтовых регионах – было организовано досрочное голосование, что сняло пиковые нагрузки и обеспечило безопасность. В Севастополе досрочно проголосовали более 134 тыс. человек, включая военных и тех, кто заранее оформил голосование на дому. От дворового голосования и выездных комиссий там сознательно отказались, чтобы избежать ненужных инцидентов. Каждый выбирал удобный формат, и это подтверждает доверие к системе, а также обеспечивает легитимность процесса», – рассказал политолог.

    Эксперт особо отметил приподнятый и праздничный настрой избирателей. «Это и традиция, уходящая корнями в советское время, когда выборы воспринимались как значимое событие, и консолидация общества перед внешней угрозой. Россия в трудные моменты всегда сплачивается – это исторический факт», – акцентировал спикер.

    При этом особого внимания заслуживает работа избирательных комиссий: в Севастополе, например, по участкам ездили ростовые куклы-дельфины, символ города, избиратели с удовольствием с ними фотографировались.

    «В центр общественного наблюдения поступали сообщения о молодоженах, пришедших на участок. Их поздравляли другие избиратели и члены комиссии. Никто их не заставлял, они пришли сами, для них это значимый день. Выборы – это особый день, который стоит использовать и для волеизъявления, и как памятное событие», – считает Корякин.

    По его словам, кто-то в эти дни испытывает гордость за страну, кто-то – ощущение выполненного долга, но «сам факт, что выборы проходят, тогда как на Украине они не проводятся, – значимый элемент разницы между двумя системами». «Несмотря на всю сложность ситуации, избирательный процесс идет в установленные сроки и в установленном порядке. Это обеспечивает вовлечение граждан и доверие. Для многих это дает чувство гордости за страну», – подчеркнул политолог.

    Кроме того, эти выборы – сигнал для внешних сил, пытавшихся помешать голосованию. «Сам факт, что выборы состоялись, показывает: наша машина работает вне зависимости от внешних обстоятельств. Граждане понимают важность своего голоса и участвуют в процессе, где бы они ни находились – на Дальнем Востоке, в Крыму, Белгороде или Петербурге. Разница в активности есть, но она не принципиальна. Люди идут и голосуют. Россия ответила на давление не словами, а делом», – резюмировал эксперт.

    Второй день голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях сопровождался активным участием избирателей, организацией мероприятий на избирательных участках, работой систем общественного наблюдения и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

    По данным Центризбиркома, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%. Показатель явки на федеральной платформе ДЭГ достиг 80% от числа зарегистрированных участников.

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    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    19 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов

    Военный эксперт Гагин: «Север» сковывает резервы ВСУ и готовит наступление

    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Лошаково и Комиссарово расширяет буферную зону в Харьковской области, одновременно это нарушает пути снабжения противника, поскольку через эти населенные пункты проходили маршруты тылового обеспечения ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Ян Гагин.

    «Освобождение Лошаково и Комиссарово – это комплексный результат, который дает сразу несколько эффектов. Прежде всего расширяется буферная зона: чем шире безопасное пространство, тем надежнее защищены приграничные территории России. Одновременно это нарушает логистические пути снабжения противника, поскольку через эти населенные пункты проходили маршруты тылового обеспечения ВСУ», – рассказал военный эксперт Ян Гагин.

    Кроме того, продвижение вперед означает серьезные потери противника при отступлении: «На фоне тотального кризиса призывного ресурса на Украине любые поражения на линии боевого соприкосновения усугубляют проблемы ВСУ: приходится затыкать дыры, передислоцировать личный состав, жертвовать резервами, которых становится все меньше».

    Бои за находящееся неподалеку Бузово Гагин назвал следующим логическим шагом. «В случае взятия этого населенного пункта под угрозой окажутся узловые склады и пункты аккумулирования беспилотных систем противника. Именно на дроны ВСУ делают ставку в условиях кадрового голода, поэтому поражение терминалов сборки и хранения БПЛА критически важно. Взятие Бузово также расширит зону контроля и зону отчуждения, что в перспективе обеспечит дополнительную безопасность», – пояснил спикер.

    Общая динамика на Харьковском направлении, по мнению эксперта, свидетельствует о системном давлении. «Успех группировки «Север» не только сковывает резервы ВСУ, не давая перебросить их на другие сложные участки, но и создает предпосылки для более масштабных наступательных действий. Развивать успех необходимо, не давая противнику опомниться: отступающие войска наиболее уязвимы – нарушается снабжение, сложнее закрепиться, а на марше легче уничтожать технику и личный состав. Это направление явно не исчерпано, и работа по нему будет продолжена», – добавил собеседник.

    В субботу в Минобороны сообщили о взятии под контроль подразделениями группировки «Север» Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Также ведутся бои за освобождение Бузово.

    Это небольшие приграничные села в северо-восточной части Харьковской области. Географически они находятся в непосредственной близости друг от друга и от государственной границы с Россией.

    Село Лошаково административно относится к Волчанской общине Чугуевского района (ранее – Волчанский район). Расположено всего в 4 км от границы с Россией. Село находится на одном из отрогов балки Бударский Яр и примыкает к селам Черняков и Хижняково. По данным переписи, постоянное население исчислялось буквально единицами.

    Село Комиссарово находится чуть восточнее Лошаково и административно относится к Ольховатской сельской общине Купянского района. Население по довоенной переписи составляло 86 человек. После перехода под контроль «Севера» здесь проводятся стандартные мероприятия по зачистке. Село Бузово, как и Лошаково, находится в Волчанской общине Чугуевского района. Довоенное население составляло около 70 человек.

    В сводке Минобороны отмечается, что в северо-восточной части Харьковской области подразделения группировки начали сжимать кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника около Грачовки, Красного Яра и Хрипунов.

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.

    Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.

    В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.

    Российские войска систематически бьют по переправам через Днестр.

    Минувшей ночью военные уничтожили понтонную переправу для транзита грузов из Румынии.

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    19 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России

    Песков исключил позитивное влияние новых санкций США на отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подписанный Дональдом Трампом закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

    Принятый Вашингтоном документ не будет способствовать нормализации диалога, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о перспективах поиска мирного урегулирования на Украине в свете новых ограничений, представитель Кремля подчеркнул: «Однозначно, это не может иметь позитивного влияния».

    Президент США утвердил закон о возможности введения очередных рестрикций против Москвы в минувшую субботу. Документ позволяет ему устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших импортеров российских нефти и газа. При этом тарифы на ввозимую в Соединенные Штаты продукцию из России могут составить до 500%.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков упоминал августовский телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома. Тогда американский лидер заявил о необходимости прогресса в украинском урегулировании для развития связей Москвы и Вашингтона. Трамп подчеркивал заинтересованность в достижении такого прорыва до конца своего президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Ранее Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

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    19 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан привлек внимание Владимира Зеленского, когда решил поправить носки прямо во время официального мероприятия в Ивано-Франковской области.

    Президент Румынии Никушор Дан во время саммита по Карпатской интеграционной инициативе решил поправить носки прямо перед камерами, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в Ивано-Франковской области на Украине.

    Румынские СМИ распространили видео этого забавного нарушения протокола. Лидер Румынии сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно подтянул носки. Его не смутили ни десятки камер, ни пристальное внимание коллеги.

    Владимир Зеленский дважды отвлекался от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями румынского президента. Приведя себя в порядок, Никушор Дан невозмутимо продолжил слушать доклады участников саммита.

    Накануне Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка».

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния и еще шесть европейских государств.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения переоснащения армии.

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    19 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

    Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши враги пытаются применять абсолютно террористические методы давления на мирное население, избирательный процесс, который второй день идет по всей стране, заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

    Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

    Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

    «К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

    «Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

    И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

    «Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

    Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

    Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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