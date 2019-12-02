В Совфеде поставили диагноз претензиям Киева на «пару областей» России

«В полемическом задоре там производят словесный понос. С правовой точки зрения у нас в уголовном кодексе есть статья по поводу высказываний такого рода», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару областей» России.

«Мараться об этого господина не стоит», – заметил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов относительно высказываний вице-премьера правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.

Тот, напомним, написал в своем Twitter, что Украина готова «принять принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни». «Историческая справедливость? Они много чего про себя уже сказали. Например, что Украина – это родина Христа. Мания величия – это отклонение, тут специалисты другого рода должны помочь, не политики, – отметил сенатор Климов. – Я предлагаю таким же образом и на Луну, и на Марс «принести демократию».

Запись Кулебы в твиттере появилась в ответ на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Российский парламентарий комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве (которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар), отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.

«К их сведению, демократия предполагает, что люди сами определяют способ своего существования. Крымчане выбрали способ существования в составе России демократическими процедурами, это во внимание не принимается, – отметил сенатор Климов. – Так, кстати, объединили две Германии, в ГДР же референдума не было. А до сих пор люди, которые проживали в Восточной Германии, ворчат по поводу того, что с ними сделали. В Косово тоже референдума не было. Политики до того уже свой народ довели, что там люди миллионами готовы присоединяться к России. Это исторический факт, которому уже пять лет».

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», – комментируя заявление Кулебы, заметила в комментарии НСН официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством. «Исторические изыскания» Кравчука прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, напомнивший, что русское государство начало оформляться задолго до Ивана IV, а такой страны как Украина «ни при Грозном не было, ни после него».

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