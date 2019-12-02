Пушков ответил первому президенту Украины на слова об «украинском княжестве»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «древнем украинском княжестве».

Пушков отметил, что русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. «Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Кравчук заявил, что Россия «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.

Напомним, Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. Украинские политики заявляли, что «украинцы имели государство» задолго до «Московского улуса Золотой орды», а деятели культуры – что корни украинцев восходят к древней цивилизации шумеров.

Украинские националисты утверждают, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

Таким образом украинские власти пытаются разработать национальный миф, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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