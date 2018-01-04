Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров

Певица Руслана, победившая в 2004 году на песенном конкурсе «Евровидение», заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», –заявила певица в интервью телеканалу «112 Украина».

«Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее», – считает Руслана.

Напомним, в ноябре прошлого года Руслана заявила, что ее стране не нужна украинизация, и призвала соотечественников «снять с себя шаровары».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой украинской исторической концепции, а также о тотальной украинизации, которая проводится киевскими властями в том числе в русскоязычных регионах.